Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровнаг Абдуллаев представил коллективу компании новых вице-президентов Кянана Наджафова и Заура Гурбанова.

"Представляя Наджафова, Абдуллаев сообщил, что он работал на различных должностях в сфере коммерческого анализа и развития бизнеса в офисах ВР в Лондоне и Абердине, а также на должностях главного администратора и заместителя главного исполнительного директора компании "Nobel Oil Ltd" в Баку", - говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

По словам Абдуллаева, до нынешнего назначения Гурбанов занимал должность замдиректора Азербайджанского инвестиционного холдинга. До этого Гурбанов работал директором по налогам в азербайджанском представительстве международной аудиторской компании "Ernst & Young" и на протяжении около 10 лет принимал участие в проведении аудита в SOCAR.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 августа подписал указ о назначении Наджафова и Гурбанова на должности вице-президентов SOCAR.