Минздрав впервые прокомментировал фальшивые ковид-паспорта в Азербайджане

Бюро М.С. haqqin.az 19:22

Весь мир охватила новая волна коронавируса. Всемирная организация здравоохранения предупредила о нарастании напряженности ситуации к осени. Многие страны вновь возобновляют ограничения. Как и в большинстве стран, в Азербайджане в последние дни также наблюдается увеличение случаев заражения. Для того, чтобы не вводить жесткий карантин, самым приемлемым решением является повышение уровня вакцинации. Всемирная организация здравоохранения также придерживается мнения, что вернуться к нормальной жизни можно, если довести уровень вакцинации среди населения минимум до 65 процентов. Хотя многие страны все еще остаются в стороне от процесса вакцинации, Азербайджан числится в рядах первых стран, приступивших к вакцинированию.

Для сохранения здоровья своих граждан государство тратит огромные средства на приобретение вакцин. Но, к сожалению, в последнее время также участились факты выдачи фальшивых сертификатов вакцинации. А это приводит к тому, что увеличиваются случаи инфицирования, и подспудно это делает огромные затраты государства в эту сферу напрасными. С другой стороны, это провоцирует распространение научно необоснованных и бездоказательных антипрививочных суждений. Отвечая на вопрос haqqin.az в связи с поддельными сертификатами вакцинации, заведующий отделом медиа и коммуникаций Минздрава Парвиз Абубекиров заявил, что выдача таких сертификатов наносит удар по работе, проводимой в борьбе с пандемией. Лица, заразившиеся вирусом после получения фальшивого сертификата, в том числе те, чье состояние здоровья ухудшилось после этого, числятся в статистике как вакцинированные. А это вызывает недоверие людей к вакцинам, хотя они значительно снижают риск заражения и случаи ухудшения состояния уже после инфицирования. И это дает основание говорить о наличии среди инфицированных тех, кто приобрел фальшивый сертификат вакцинации.