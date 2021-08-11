Глава комитета по безопасности парламента Ирана выступил против Джагаряна и России: «Русские нарушили свое обещание!»

После этого они сфотографировались на лестнице, где проходила историческая Тегеранская конференция 1943 года. И это фото напомнило известную фотографию Сталина, Черчилля и Рузвельта. Фото вызвало недовольство в Иране, иранские официальные лица восприняли это как неуважение и нарушение дипломатического этикета. Причем основная волна критики обрушилась на российского посла. А британец остался в стороне.

В Иране не стихает дипломатический скандал вокруг фотографий посла России в Иране Левана Джагаряна с новоназначенным в Тегеран британским послом Саймоном Шерклиффом. Напомним, что российский посол встретился со своим новым британским коллегой в своей дипломатической резиденции.

Глава Комитета по безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатипшех (Heshmatollah Falahatpisheh) осудил МИД своей страны за недостаточные меры и призвал выслать из страны посла Левана Джагаряна.

«Реакция на колониальные действия послов России и Великобритании была консервативной и неадекватной, в то время как это было оскорблением иранского народа», - сказал Фалахатипшех в интервью иранскому изданию Etemadonline.

«Лидеры стран тогда собрались в Иране и это было унижением национального суверенитета Ирана. Они вторглись в Иран, несмотря на то, что наша страна заявляла о своем нейтралитете. Нейтралитет нашей страны не был замечен, потому, что она расположена на Востоке, а не на Западе. Теперь же в российском посольстве состоялась эта скандальная встреча. Российское посольство о ней даже не уведомило официальные лица Ирана», - сказал иранский парламентарий.

Фалахатипшех напомнил о череде «советских преступлений против Ирана» и назвал русских «богами управленческого блефа».

«Сегодня ежедневно от коронавируса умирают 500-600 человек. Почему? Потому, что Россия продвигала свою отечественную вакцину с контрактом, утверждая, что в Иран поступит 60 миллионов доз вакцины. Но мы видим самый низкий импорт вакцин из России. Иран практически отказался от всех вакцин в мире, но мы увидели, что русские нарушили свое обещание, и это факт», - сказал он.

Иранский парламентарий назвал недостаточными извинения российского посольства за оскорбление иранского народа. Комментируя молчаливую реакцию официальных лиц, Фалахатипшех напомнил, что новый министр иностранных дел еще не приступил к своим обязанностям. Вместе с тем, по словам депутата, МИД Ирана должно отслеживать этот вопрос.