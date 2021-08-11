Президент Латвии сделал реверанс Беларуси

В свете активной критики и кампании по дискредитации Беларуси, заявление президента Латвии Эгилса Левитса привлекло внимание экспертного сообщества. Видимо, Запад все же оставляет лазейку для возобновления диалога с властями Беларуси, особенно на фоне агрессивной политики в отношении Минска со стороны прочих правительств стран Балтии.

Эгилс Левитс заявил, что Белоруссия является безопасной страной, в которой соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому люди из третьих стран могут просить у нее убежища.

"Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоят на первом месте. С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси", - сказал Левитс.