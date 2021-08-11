Это на 15,7% или на 77 млн манатов меньше бюджетных расходов за аналогичный период прошлого года и составляет 43,8% средств, предусмотренных на этот год. Менее половины освоенных за первое полугодие средств мало о чем говорит, так как именно во второй половине года госструктуры обычно увеличивают темпы освоения выделенных им государством средств. И можно было бы не заострять на этом внимания. Но настораживает другое – расходы падают в годовом сравнении, а удельный вес расходов на сельское хозяйство в бюджете за последний год снизился с 4,2% до 3,6%. Уменьшается не только общий объем выделяемых сельскому хозяйству средств, но и их доля в общем бюджетном пироге.

Анализ некоторых показателей, приведенных Министерством финансов, показывает, что азербайджанская экономика вступает в режим экономии. В частности в отчете об исполнении государственного бюджета за первое полугодие отмечается, что за шесть месяцев из госбюджета Азербайджана на сельское хозяйство было потрачено 412,7 млн манатов.

Обычно снижение расходов на какую-либо сферу оборачивается снижением производства в ней, но объем сельскохозяйственного производства в стране, напротив, увеличился по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем на 5,6% и превысил 4,37 млрд манатов. Причем объем производства продукции увеличился как в сфере растениеводства, так и в сфере животноводства. В частности в растениеводстве произведено продукции почти на 2,154 млрд манатов, а в животноводстве – около 2,217 млрд манатов. Впечатляют и темпы роста производства продукции, в растениеводстве он составил 8,9%, а в животноводстве – 2,4%.

И это, знаете, не простая случайность. Как сообщает Госкомстат, рост производства в сфере сельского хозяйства носит традиционный характер. Для сравнения сошлемся лишь на показатели итогов пяти месяцев текущего года. В январе-мае в Азербайджане было произведено сельхозпродукции на сумму почти 2, 246 млрд манатов, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В годовом сравнении стоимость произведенной в стране продукции растениеводства увеличилась на 5,2% - до 475,7 млн манатов, а продукции животноводства - на 2,3% - до 1,77 млрд манатов.

Возможно, возросли субсидии, которые с начала этого года в сфере сельского хозяйства выдаются по новым правилам. Но подробных сведений о них пока нет, поэтому трудно делать какие-то выводы о связи роста производства с финансированием целой отрасли. Потому что на помощь каких-то подразделений Минсельхоза тоже рассчитывать не приходится.

Даже госпредприятие ОАО «Aqroservis», с которым фермерам приходится часто сталкиваться по работе, не может себе позволить малейших послаблений. По итогам прошлого года оно понесло убытки на сумму около 3 млн манатов (в предыдущем году убыток компании был больше - в 24 раза). В самой компании это объясняют ростом дополнительных затрат (зарплаты сотрудников, амортизационные отчисления, административные и общие расходы). Это, конечно, не делает чести компании, но мысли о возможной ее помощи отрасли откидывает напрочь.

Как же в таком случае азербайджанские фермеры при снижении расходов сумели добиться роста производства? В советское время такое явление объясняли обычно высокой самоотверженностью сельчан, повышением производительности труда, внедрением новых методов возделывания земли и ухода за животными. Но в наши дни все как-то привыкли измерять в конкретных сравнениях. Особых научно-технических достижений в сфере сельского хозяйства не наблюдается. К тому же сфера эта всегда считалась убыточной и субсидировалась государством. Думается, Минсельхоз поможет разобраться в этой задаче…