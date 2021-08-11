Гюнай Мамедзаде лидирует на чемпионате Европы в Румынии

В Румынии проходит женский чемпионат Европы по шахматам, в котором участвуют и представительницы Азербайджана.

После 5 туров сильнейшая по рейтингу шахматистка Азербайджана Гюнай Мамедзаде (2460) занимает 1-е место. В ее активе 4,5 очка.

Гюнай за весь турнир одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Она одолела Марию Геворгян (Армения), Монику Руис (Испания), Ставролу Цолакиду (Греция) и Ирину Булмагу (Румыния). Единственная ничья – с армянкой Элиной Даниэлян. 4,5 очка также имеет россиянка Александра Мальцевская.

В чемпионате Европы принимают участие еще девять азербайджанских шахматисток. На данный момент стоит выделить еще Говхар Абдуллаеву и Гюльнар Мамедову, у которых по 3,5 очка. Они занимают 14-е и 17-е места соответственно.

Чемпионат Европы состоит из 11 туров и завершится 20 августа.