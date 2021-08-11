Детективный триллер про таинственный особняк в поселке «Новый Петербург» начался 19 июля после звонка журналистам от мигранта. Он шарил по территории заброшенного дома, вероятно, искал чем бы поживиться, и наткнулся на настоящую подземную тюрьму: коридор за решеткой, три небольшие камеры со шконками, умывальниками и унитазами, даже помещения, похожие на спецприемники. А рядом с баней - печь, в которую поместился бы человек. Следователи проверяют версию того, что печь могла использоваться в качестве крематория. После распространения информации в СМИ к дачному поселку стянули строительную технику, которая заваливает вход в подземную тюрьму.

В какой именно момент появилась тюрьма под особняком, точно сказать никто не может. Ясно одно - три камеры с решетками, постом охраны и замками (точная копия тех, что в «Крестах») были заложены скорее всего вместе с фундаментом. Рыть под коттеджем огромную яму потом никто бы не стал.

Издание «Комсомольская правда» пишет, что в июне 2013 года участок купил последний хозяин Владислав Велесевич, который владеет им до сих пор. Силовикам он заявил, что зарегистрировать землю на себя его попросил приятель, которого в свою очередь попросил другой приятель. Последний, как сказали в Следственном комитете России, уже умер. Его имя не называют, но по информации «Комсомольской правды», речь идет о бывшем сотруднике ФСИН, уроженце Азербайджана Ренате Алимзанове, который, по одной из версий, и помогал возводить точную копию СИЗО под особняком. Он был начальником оперчасти следственного изолятора №6.