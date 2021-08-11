Гражданин Азербайджана Алимзанов создал тайную тюрьму в России интересные подробности
Несколько недель назад российские СМИ облетела шокирующая новость. В полузаброшенном элитном коттеджном поселке «Новый Петербург» (в 50 км от северной столицы России - ред.) обнаружен таинственный особняк, под которым находилась настоящая тюрьма. Частная тюрьма представляла собой уменьшенную копию печально известного СИЗО «Кресты».
Детективный триллер про таинственный особняк в поселке «Новый Петербург» начался 19 июля после звонка журналистам от мигранта. Он шарил по территории заброшенного дома, вероятно, искал чем бы поживиться, и наткнулся на настоящую подземную тюрьму: коридор за решеткой, три небольшие камеры со шконками, умывальниками и унитазами, даже помещения, похожие на спецприемники. А рядом с баней - печь, в которую поместился бы человек. Следователи проверяют версию того, что печь могла использоваться в качестве крематория. После распространения информации в СМИ к дачному поселку стянули строительную технику, которая заваливает вход в подземную тюрьму.
В какой именно момент появилась тюрьма под особняком, точно сказать никто не может. Ясно одно - три камеры с решетками, постом охраны и замками (точная копия тех, что в «Крестах») были заложены скорее всего вместе с фундаментом. Рыть под коттеджем огромную яму потом никто бы не стал.
Издание «Комсомольская правда» пишет, что в июне 2013 года участок купил последний хозяин Владислав Велесевич, который владеет им до сих пор. Силовикам он заявил, что зарегистрировать землю на себя его попросил приятель, которого в свою очередь попросил другой приятель. Последний, как сказали в Следственном комитете России, уже умер. Его имя не называют, но по информации «Комсомольской правды», речь идет о бывшем сотруднике ФСИН, уроженце Азербайджана Ренате Алимзанове, который, по одной из версий, и помогал возводить точную копию СИЗО под особняком. Он был начальником оперчасти следственного изолятора №6.
Ренат Алимзанов вышел на пенсию в 2004 году и основал две фирмы – компанию по сносу и демонтажу зданий и охранное предприятие «Центр охраны и безопасности». Управляющим там был Николай Рулев. Он же управлял деревообрабатывающей фирмой крупного бизнесмена Александра Ебралидзе. Ебралидзе одно время хотел даже баллотироваться в президенты Грузии. Весь основной бизнес его находится в Петербурге. Однако прямого отношения к особняку он не имеет.
Сам Алимзанов фигура не менее интересная. Сотрудник ФСИН – уроженец Азербайджана. Его родственники живут на Украине.
«О строительстве тюрьмы Ренат мне ничего не говорил, - рассказал «Комсомольской правде» его двоюродный брат Левон Мамедов. - О его работе после увольнения мне не особо известно. Знаю, что после службы у него была дружба с другим бывшим сотрудником ФСИН Петербурга, уроженцем Украины, он ездил с ним в Полтавскую область. Что именно они там делали, мне неизвестно. Умер брат в 2018 году, у него было больное сердце. Но результаты вскрытия мне неизвестны».
Зачем Алимзанов ездил на Украину, сказать никто не может. По одной из версий, если он участвовал в строительстве казематов под землей, он мог искать поставки оборудования для СИЗО. Этим объясняются автобусы с украинскими номерами, которые, по словам местных, постоянно подъезжали к особняку с подземельем.
Кому принадлежала подземная тюрьма и для чего она предназначалась неизвестно. Выдвигаются версии о том, что в ней держали задолжавших криминальным авторитетам бизнесменов и даже то, что в ней проводили подпольные операции по пересадке органов. В российских СМИ также выдвигалась версия о том, что это была личная тюрьма лидера ОПГ «Тамбовские» и "ночного губернатора" Петербурга Кумарина...