Любые националистические акции в отношении русских за границей должны расследоваться тщательнейшим образом, это в интересах не только России, но и государств, где подобное недружелюбное поведение имеет место , написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Любые проявления недружелюбного отношения к русским, проживающим за рубежом, должны быть расследованы самым тщательным образом. Подобный "местечковый" национализм нужно пресекать на корню - это в интересах как России, так и государств, где такие эксцессы и провокации имеют место", - подчеркнул политик.

Свой пост он сопроводил видеосюжетом о "языковом патруле" в Казахстане.

Толстой добавил, что проблема не в популярности роликов, на которых демонстрируется враждебное и агрессивное поведение в адрес русских и русскоговорящих граждан, а в самом прецеденте.

"И дело здесь не в том, как широко разошелся по сети конкретный ролик или призыв, а в самом факте: мы не даем своих в обиду. Это должно быть ясно всем", - констатировал он.