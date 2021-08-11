Четвертая электрификация с Алиевым статья концептуальная
С интервалом три дня Ильхам Алиев ввел в строй два важнейших электроэнергетических объекта страны - подстанции "Абшерон" и "Сураханы". Ранее было подписано распоряжение о выделении $3 млн на достройку Ордубадской ГЭС (36 МВт), заложенную в 2017 году в Нахчыванской автономии.
Наконец определены сроки восстановления электроснабжения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов. До конца 2021 года будет создана инфраструктура: новые линии электропередач, трансформаторы, построены подстанции, восстановлена часть из 12 гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах, приведенных в негодность при отступлении армянских сил.
Можно сказать, азербайджанская промышленная электроэнергетика переживает четвертый этап развития. Если первый, в 1930-е годы, был связан с планом ГОЭЛРО - электрофикацией Советского Союза. Второй - растянувшийся на послевоенный период расцвета социалистического хозяйства, и развитие республиканской экономики 1970-х. Третий, условно говоря, до 2010-х - это восстановление мощностей выработки и создание предпосылок для новой индустриализации.
Наконец, нынешний этап, продолжающий отчасти предыдущий, своим горизонтом обозначает переход к возобновляемым источникам в общем балансе выработки с одновременным усложнением горизонтального управления мощностями. Речь идёт о комплексном цифровом управлении, включающем не только рост мощностей выработки, но и внимание к снижению потерь и способам альтернативной бытовой выработки/подпитки для домохозяйств. В последнем случае мы имеем дело с новой реальностью, когда частные хозяйства могут устанавливать бытовые солнечные панели или ветрогенераторы для поддержания своих индивидуальных балансов и экономии потребления от госсети.
Несмотря на ряд кризисных эпизодов как, например, взрыв трансформатора на подстанции Мингячевирской ТЭС в 2018 году, в Азербайджане достаточно успешные преобразования в сфере выработки электроэнергии.
По итогам января-июня 2021 года она увеличилась на 2,7% - до 12 млрд 373,1 млн кВт/час в полугодие.
И хотя основа производства электроэнергии в стране - это теплостанции (ТЭС), возобновляемая энергетика растет значительно более высокими темпами (ГЭС - рост на 13,5%, солнечная генерация рост на 14,8% в течении 2021 года).
В общем балансе промпроизводства в стране доля производства электроэнергии составляет около 5%. Для сравнения, на добывающую промышленность приходится 62,7% всего объема производства. Однако именно от тех "пяти процентов" зависит вся экономика - не будет электричества, не будет ничего.
Создание новых производств также напрямую зависит от выработки электричества в стране. Вот один из примеров такой взаимообусловленности. «Азербайджанская промышленная корпорация» и Azeraluminium планируют восстановить работу Гянджинского глиноземного завода и совместно с партнёрами из германской Achenbach Buschhutten создать совместное металлургическое предприятие.
Мощность завода составит 105 тыс. тонн алюминиевого проката в год, который будет продаваться компаниям, работающим в автомобильной, судостроительной, телекоммуникационной и других отраслях азербайджанской экономики. Проект наверняка станет рентабельным, учитывая развитие возвращённых территорий.
Однако данный тип производства наиболее энергозатратный в любой стране (печи для электролиза), и невозможен без наличия крупных мощностей.
Азербайджанская электродуга для большого Каспия
И, наконец, экспорт. Азербайджан, как и другие страны региона, находится в системе экспортно-импортных операций по электробалансам. Благодаря избытку генерации, есть возможность превышать экспорт над импортом: поставки азербайджанской энергии идут в Грузии, Турцию, Болгарию, Грецию, Румынию, Иран и Россию. Среднегодовые доходы превышают $60 млн. Иными словами, они сопоставимы с доходами от экспорта хурмы или картофеля. Но во-первых, это куда более технологичный товар, в сравнении с аграрной продукцией. А во-вторых, отрасль может показать куда более высокий экспортный рост, в частности по направлению на Север. Один из предстоящих проектов развития узловой подстанции "Абшерон" - строительство новой 330-киловольтной линии Дербент-Абшерон параллельно существующей линии Яшма-Дербент. Это позволит не только расширить поток перетока электроэнергии с Россией, но и приступить к практическому формированию Каспийского энергокольца, о чем мы ранее писали.
Речь идёт о потенциале рынка потребителей коридора Север-Юг – порядка 150 миллионов человек в странах Каспийского бассейна.
Далее, это развитие энерговооруженности сферы АПК (снабжение теплиц электроэнергией для света и отопления) всего побережья. В данном случае интерес к поставкам в Россию неслучаен, в Дагестане и в регионе Северного Кавказа каждый пятый работающий житель занят в аграрном бизнесе, при этом доля плодородных земель здесь в пять раз больше, чем в среднем по России.
Ещё один потребитель азербайджанской электроэнергии - Корпорация развития Северного Кавказа. Теперь она формируется как единый институт развития российского региона - будет строить инфраструктуру для создания промпарков по отраслевым кластерам, среди них наиболее энергоёмкие это нефте-, газохимия опять же в привязке к каспийским ресурсам...
Таким образом, электроэнергетика станет одним из флагманов промышленного развития Азербайджана в 2020-е годы.