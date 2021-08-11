Александр Караваев, автор haqqin.az 21:12

С интервалом три дня Ильхам Алиев ввел в строй два важнейших электроэнергетических объекта страны - подстанции "Абшерон" и "Сураханы". Ранее было подписано распоряжение о выделении $3 млн на достройку Ордубадской ГЭС (36 МВт), заложенную в 2017 году в Нахчыванской автономии. Наконец определены сроки восстановления электроснабжения Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов. До конца 2021 года будет создана инфраструктура: новые линии электропередач, трансформаторы, построены подстанции, восстановлена часть из 12 гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах, приведенных в негодность при отступлении армянских сил.

Можно сказать, азербайджанская промышленная электроэнергетика переживает четвертый этап развития. Если первый, в 1930-е годы, был связан с планом ГОЭЛРО - электрофикацией Советского Союза. Второй - растянувшийся на послевоенный период расцвета социалистического хозяйства, и развитие республиканской экономики 1970-х. Третий, условно говоря, до 2010-х - это восстановление мощностей выработки и создание предпосылок для новой индустриализации. Наконец, нынешний этап, продолжающий отчасти предыдущий, своим горизонтом обозначает переход к возобновляемым источникам в общем балансе выработки с одновременным усложнением горизонтального управления мощностями. Речь идёт о комплексном цифровом управлении, включающем не только рост мощностей выработки, но и внимание к снижению потерь и способам альтернативной бытовой выработки/подпитки для домохозяйств. В последнем случае мы имеем дело с новой реальностью, когда частные хозяйства могут устанавливать бытовые солнечные панели или ветрогенераторы для поддержания своих индивидуальных балансов и экономии потребления от госсети. Несмотря на ряд кризисных эпизодов как, например, взрыв трансформатора на подстанции Мингячевирской ТЭС в 2018 году, в Азербайджане достаточно успешные преобразования в сфере выработки электроэнергии. По итогам января-июня 2021 года она увеличилась на 2,7% - до 12 млрд 373,1 млн кВт/час в полугодие. И хотя основа производства электроэнергии в стране - это теплостанции (ТЭС), возобновляемая энергетика растет значительно более высокими темпами (ГЭС - рост на 13,5%, солнечная генерация рост на 14,8% в течении 2021 года). В общем балансе промпроизводства в стране доля производства электроэнергии составляет около 5%. Для сравнения, на добывающую промышленность приходится 62,7% всего объема производства. Однако именно от тех "пяти процентов" зависит вся экономика - не будет электричества, не будет ничего.