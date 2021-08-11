Легендарный маршал Дустум: «Я превращу север Афганистана в кладбище для талибов»

«В этот раз я вас точно прикончу! Вы никуда не сбежите. Я превращу северный Афганистан в одно сплошное кладбище для талибов», — пообещал военачальник, недавно вернувшийся из Турции.

Легендарный афганский военно-политический деятель, бывший первый вице-президент Афганистана, маршал Абдул Рашид Дустум поклялся дать отпор движению «Талибан». Об этом сообщает издание New York Post.

Генерал вместе с ближайшими соратниками объявил о создании «Сил народного сопротивления» — отрядов, укомплектованных добровольцами, местной полицией и частями афганской армии. Данные силы должны не допустить захвата талибами севера страны.

Дустум — легендарная фигура в Афганистане. Политик узбекского происхождения, 64-летний маршал начал службу в афганской армии еще в годы существования Демократической Республики Афганистан (ДРА), учился в Ташкенте и Москве. После падения социалистического правительства генерал отступил на север Афганистана, где создал фактически независимое государство. Дустум пользуется доверием непуштунского населения севера страны.

В 1996 году после захвата большей части Афганистана, генерал покинул страну, но вернулся в 2001 году.