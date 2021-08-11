Замминистра по чрезвычайным ситуациям разрыдался, когда увидел тело убитого Эльчина громкое дело
В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела Национального героя, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в убийстве 20-летней давности. Судебный репортер haqqin.az следит за процессом и освещает все судебные заседания.
Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.
Как сообщалось ранее, Р.Акперов свою вину не признает и отвергает все выдвинутые обвинения, а от показаний в суде отказывается. Молчание Р.Акперов хранил и во время следствия. Однако следственные органы располагают множеством достоверных утверждений свидетелей, однозначно заявляющих, что за убийством бизнесмена стоит генерал.
Одно из таких показаний дал замминистра по чрезвычайным ситуациям Оруджали Гаджиев. В ходе первого допроса по горячим следам замминистра заявлял, что не обладает точной информацией об этом преступлении. Однако когда его вызвали на допрос в марте этого года, он рассказал, что в 1995-1997 гг. руководил в Сумгаите химической компанией «Интерхром», имел бизнес-интересы в Украине, а потому часто посещал Киев.
В 2000 году Гаджиев, по его словам, решил открыть в Украине один из заводов возглавляемой им компании. Дабы завести там полезные связи, он через своих давнишних знакомых, братьев Самеда и Мадата Новрузовых, вышел на киевского бизнесмена Эльчина Алиева.
«Эльчин управлял в Украине бизнесом братьев Новрузовых. Я встретился с ним и рассказал о своих планах. Эльчин заверил, что в Киеве у него много нужных связей, и обещал помочь», - сообщил суду замминистра.
При содействии Э.Алиева Оруджали Гаджиев в конце 2000 года арендовал небольшой офис на Крещатике, где, наведываясь в Киев, проводил большую часть времени. За день до трагедии (убийство произошло 1 июня 2001 года, - ред.) они встретились с Эльчином Алиевым и занялись подготовкой документов, необходимых для учреждения компании и получения права на проживание в Украине.
«Чуть позже в офис пришли Мазахир (Шихалиев. В момент убийства находился рядом с Э. Алиевым, – ред.) и Мусахан. Их я тоже узнал благодаря Эльчину. Все вместе мы отправились поужинать в ресторан «Апшерон». Из их разговоров понял, что после ужина Эльчин и Мазахир собираются на мероприятие в посольстве Азербайджана, но не могу сказать наверняка, поехали они туда или нет», - рассказал О.Гаджиев.
Между тремя и четырьмя часами ночи Мазахир Шихалиев позвонил Оруджали Гаджиеву и с криком «Эльчина зарезали!» стал рыдать в трубку. Он попросил его срочно приехать на так называемый «Лукьяновский базар» в кафе «Сикора».
«Я спросил Мазахира, кто именно зарезал Эльчина, он закричал: «Ровшан зарезал! Ровшан!». Хотел спросить, из-за чего такое случилось, но Мазахир дал отбой. Я тогда даже не понял, о каком Ровшане речь. Позже мне сказали, что убийцей стал Национальный герой Ровшан Акперов», - заявил замминистра МЧС.
По словам Гаджиева, он сразу взял такси и помчался на место, которое указал М. Шихалиев.
«У обочины дороги стояли несколько человек. Эльчин лежал на земле. Мазахир положил его голову себе на колени и рыдал, беспрестанно приговаривая: «Что я скажу его родителям?» Когда я спросил у него о подробностях происшествия, он лишь опять повторил, что Эльчина зарезал Ровшан. Мне показалось, что раненый еще жив, я даже, положив руку ему на плечо, спросил: «Кто это тебя так?». В ответ - молчание… Кожа Эльчина постепенно становилась бледно-землистой. Подошедший охранник кафе подтвердил, что Эльчин уже скончался. Я был в шоке и тоже зарыдал», - сказал Гаджиев.
Спустя примерно десять минут на место происшествия прибыли Мусахан Алиев и сотрудники полиции. Тело Э. Алиева отправили в морг, а всех, кто оказался на месте происшествия, доставили в отделение полиции. Позже туда прибыл и азербайджанский посол Назим Ибрагимов.
На следующий день О.Гаджиев пригласил М. Шихалиева в свой офис и расспросил о деталях убийства.
Мазахир рассказал, что они вместе с Эльчином пили пиво, когда в кафе вошел Ровшан Акперов с незнакомым им человеком. А когда они уже вышли на улицу, Ровшан Акперов без всякой видимой причины выхватил из своего автомобиля нож и ударил им в сердце Эльчина Алиева. Спустя десять дней после убийства в Киев прилетел отец убитого Фадай Алиев и обратился в полицию с заявлением, утверждая, что его сына убил Ровшан Акперов.
«Я знал Фадая Алиева еще со свадьбы Эльчина. Он пришел ко мне в офис, и я ему рассказал все, что слышал от Мазахира. Сообщил, что, как утверждают свидетели, его сына убил генерал Ровшан Акперов», - отметил О.Гаджиев.
Замминистра в своих показаниях подчеркнул, что покойный Эльчин Алиев был спокойным и неконфлитным человеком, ни с кем никогда не враждовал. Что же касается личных отношений Ровшана Акперова и Эльчина, то ему о них ничего не известно, как и причина такого жестокого поступка генерала.
«Не знаю, когда Ровшан Акперов тем вечером покинул посольство, когда прибыл в кафе «Сикора» и что там произошло. Не говорил об этом и с Назимом Ибрагимовым. Знаю только, он встречался с Ровшаном Акперовым и обсуждал с ним происшествие», - сказал Гаджиев на суде.