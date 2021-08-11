Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 22:14

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела Национального героя, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в убийстве 20-летней давности. Судебный репортер haqqin.az следит за процессом и освещает все судебные заседания. Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве. Как сообщалось ранее, Р.Акперов свою вину не признает и отвергает все выдвинутые обвинения, а от показаний в суде отказывается. Молчание Р.Акперов хранил и во время следствия. Однако следственные органы располагают множеством достоверных утверждений свидетелей, однозначно заявляющих, что за убийством бизнесмена стоит генерал.

Одно из таких показаний дал замминистра по чрезвычайным ситуациям Оруджали Гаджиев. В ходе первого допроса по горячим следам замминистра заявлял, что не обладает точной информацией об этом преступлении. Однако когда его вызвали на допрос в марте этого года, он рассказал, что в 1995-1997 гг. руководил в Сумгаите химической компанией «Интерхром», имел бизнес-интересы в Украине, а потому часто посещал Киев. В 2000 году Гаджиев, по его словам, решил открыть в Украине один из заводов возглавляемой им компании. Дабы завести там полезные связи, он через своих давнишних знакомых, братьев Самеда и Мадата Новрузовых, вышел на киевского бизнесмена Эльчина Алиева. «Эльчин управлял в Украине бизнесом братьев Новрузовых. Я встретился с ним и рассказал о своих планах. Эльчин заверил, что в Киеве у него много нужных связей, и обещал помочь», - сообщил суду замминистра. При содействии Э.Алиева Оруджали Гаджиев в конце 2000 года арендовал небольшой офис на Крещатике, где, наведываясь в Киев, проводил большую часть времени. За день до трагедии (убийство произошло 1 июня 2001 года, - ред.) они встретились с Эльчином Алиевым и занялись подготовкой документов, необходимых для учреждения компании и получения права на проживание в Украине. «Чуть позже в офис пришли Мазахир (Шихалиев. В момент убийства находился рядом с Э. Алиевым, – ред.) и Мусахан. Их я тоже узнал благодаря Эльчину. Все вместе мы отправились поужинать в ресторан «Апшерон». Из их разговоров понял, что после ужина Эльчин и Мазахир собираются на мероприятие в посольстве Азербайджана, но не могу сказать наверняка, поехали они туда или нет», - рассказал О.Гаджиев. Между тремя и четырьмя часами ночи Мазахир Шихалиев позвонил Оруджали Гаджиеву и с криком «Эльчина зарезали!» стал рыдать в трубку. Он попросил его срочно приехать на так называемый «Лукьяновский базар» в кафе «Сикора».