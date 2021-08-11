Замминистра по чрезвычайным ситуациям разрыдался, когда увидел тело убитого Эльчина громкое дело

Инара Рафикгызы, судебный корреспондент

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела Национального героя, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в убийстве 20-летней давности. Судебный репортер haqqin.az следит за процессом и освещает все судебные заседания.

Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

Как сообщалось ранее, Р.Акперов свою вину не признает и отвергает все выдвинутые обвинения, а от показаний в суде отказывается. Молчание Р.Акперов хранил и во время следствия. Однако следственные органы располагают множеством достоверных утверждений свидетелей, однозначно заявляющих, что за убийством бизнесмена стоит генерал.

Оруджали Гаджиев

Одно из таких показаний дал замминистра по чрезвычайным ситуациям Оруджали Гаджиев. В ходе первого допроса по горячим следам замминистра заявлял, что не обладает точной информацией об этом преступлении. Однако когда его вызвали на допрос в марте этого года, он рассказал, что в 1995-1997 гг. руководил в Сумгаите химической компанией «Интерхром», имел бизнес-интересы в Украине, а потому часто посещал Киев.

В 2000 году Гаджиев, по его словам, решил открыть в Украине один из заводов возглавляемой им компании. Дабы завести там полезные связи, он через своих давнишних знакомых, братьев Самеда и Мадата Новрузовых, вышел на киевского бизнесмена Эльчина Алиева.

«Эльчин управлял в Украине бизнесом братьев Новрузовых. Я встретился с ним и рассказал о своих планах. Эльчин заверил, что в Киеве у него много нужных связей, и обещал помочь», - сообщил суду замминистра.

При содействии Э.Алиева Оруджали Гаджиев в конце 2000 года арендовал небольшой офис на Крещатике, где, наведываясь в Киев, проводил большую часть времени. За день до трагедии (убийство произошло 1 июня 2001 года, - ред.) они встретились с Эльчином Алиевым и занялись подготовкой документов, необходимых для учреждения компании и получения права на проживание в Украине.

«Чуть позже в офис пришли Мазахир (Шихалиев. В момент убийства находился рядом с Э. Алиевым, – ред.) и Мусахан. Их я тоже узнал благодаря Эльчину. Все вместе мы отправились поужинать в ресторан «Апшерон». Из их разговоров понял, что после ужина Эльчин и Мазахир собираются на мероприятие в посольстве Азербайджана, но не могу сказать наверняка, поехали они туда или нет», - рассказал О.Гаджиев.

Между тремя и четырьмя часами ночи Мазахир Шихалиев позвонил Оруджали Гаджиеву и с криком «Эльчина зарезали!» стал рыдать в трубку. Он попросил его срочно приехать на так называемый «Лукьяновский базар» в кафе «Сикора».

Генерал Ровшан Акперов

«Я спросил Мазахира, кто именно зарезал Эльчина, он закричал: «Ровшан зарезал! Ровшан!». Хотел спросить, из-за чего такое случилось, но Мазахир дал отбой. Я тогда даже не понял, о каком Ровшане речь. Позже мне сказали, что убийцей стал Национальный герой Ровшан Акперов», - заявил замминистра МЧС.

По словам Гаджиева, он сразу взял такси и помчался на место, которое указал М. Шихалиев.

«У обочины дороги стояли несколько человек. Эльчин лежал на земле. Мазахир положил его голову себе на колени и рыдал, беспрестанно приговаривая: «Что я скажу его родителям?» Когда я спросил у него о подробностях происшествия, он лишь опять повторил, что Эльчина зарезал Ровшан. Мне показалось, что раненый еще жив, я даже, положив руку ему на плечо, спросил: «Кто это тебя так?». В ответ - молчание… Кожа Эльчина постепенно становилась бледно-землистой. Подошедший охранник кафе подтвердил, что Эльчин уже скончался. Я был в шоке и тоже зарыдал», - сказал Гаджиев.

Спустя примерно десять минут на место происшествия прибыли Мусахан Алиев и сотрудники полиции. Тело Э. Алиева отправили в морг, а всех, кто оказался на месте происшествия, доставили в отделение полиции. Позже туда прибыл и азербайджанский посол Назим Ибрагимов.

На следующий день О.Гаджиев пригласил М. Шихалиева в свой офис и расспросил о деталях убийства.

Мазахир рассказал, что они вместе с Эльчином пили пиво, когда в кафе вошел Ровшан Акперов с незнакомым им человеком. А когда они уже вышли на улицу, Ровшан Акперов без всякой видимой причины выхватил из своего автомобиля нож и ударил им в сердце Эльчина Алиева. Спустя десять дней после убийства в Киев прилетел отец убитого Фадай Алиев и обратился в полицию с заявлением, утверждая, что его сына убил Ровшан Акперов.

«Я знал Фадая Алиева еще со свадьбы Эльчина. Он пришел ко мне в офис, и я ему рассказал все, что слышал от Мазахира. Сообщил, что, как утверждают свидетели, его сына убил генерал Ровшан Акперов», - отметил О.Гаджиев.

Замминистра в своих показаниях подчеркнул, что покойный Эльчин Алиев был спокойным и неконфлитным человеком, ни с кем никогда не враждовал. Что же касается личных отношений Ровшана Акперова и Эльчина, то ему о них ничего не известно, как и причина такого жестокого поступка генерала.

«Не знаю, когда Ровшан Акперов тем вечером покинул посольство, когда прибыл в кафе «Сикора» и что там произошло. Не говорил об этом и с Назимом Ибрагимовым. Знаю только, он встречался с Ровшаном Акперовым и обсуждал с ним происшествие», - сказал Гаджиев на суде.