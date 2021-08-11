Сенсация: Генсек ООН обратился к "Талибан"

Генсек ООН Антонио Гуттериш призвал «Талибан» остановить наступление в Афганистане.

Обращение генсека ООН к организации, признанной абсолютным большинством международного сообщества, как террористическая - самая настоящая сенсация. Которая свидетельствует об отсутствии возможностей и ресурсов мирового сообщества и великих держав остановить наступление талибов на Кабул.

По его словам, захват власти военным путем приведет к полной изоляции Афганистана и гражданской войне. Он констатировал, что ситуация в стране выходит из-под контроля.