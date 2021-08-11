Сахиба Гафарова выразила соболезнования спикеру парламента Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, председатель парламента выразила свою скорбь в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями в районах Кастамону, Синоп и Бартын Турции.

От имени Милли Меджлиса Азербайджана она выразила соболезнования братскому турецкому народу, семьям и близким погибших и высказала пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим при наводнениях.