Американцы готовятся к закрытию посольства в Кабуле

Американские военные ведут подготовку к полной эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и считают такой вариант развития событий неизбежным. Об этом сообщает влиятельная американская газета Politico.

Три источника издания сообщили, что Пентагон уже готовит план полной эвакуации дипломатов, еще два источника проинформировали, что в Центральном командовании ВС США считают такой сценарий "неизбежным".

Издание, цитируя оказавшуюся в его распоряжении служебную записку для сотрудников американской дипмиссии в Кабуле, отмечает также, что их обязали начать уничтожение важной документации и оборудования перед эвакуацией. Избавиться необходимо также от "предметов с логотипом посольства или ведомств США, изображением американского флага или же предметов, которые могут быть использованы не должным образом в пропагандистских целях". Эти предметы предлагается сжигать или утилизировать иным образом с помощью специальных устройств для измельчения и прессования отходов.