В ВОЗ объяснили, почему растут случаи COVID-19 среди детей

В мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей, особенно это заметно в странах с высокими показателями вакцинации населения, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В организации объяснили, что частично это вызвано тем, что государства были сосредоточены на вакцинации и защите от коронавируса старших возрастных групп, а не младших.

Кроме того, рост зафиксированных случаев среди детей может быть связан с изменением подхода к тестированию. Представитель ВОЗ подчеркнул, что «из-за того, что ранее возможности тестирования были более ограниченными, тестированию подвергались только более серьезные случаи — зачастую пожилые люди. Сейчас более молодых людей тестировать стали гораздо чаще».

При этом в организации заявили, что в целом случаев заболевания и смертей среди детей очень мало.