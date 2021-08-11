Канада станет домом для афганских беженцев, но...

Канада примет 20 тысяч афганцев, которым угрожают боевики группировки «Талибан». Об этом говорится в сообщении правительства Канады.

«Наши команды там, здесь и по всему миру работают круглосуточно, чтобы доставить как можно больше людей в безопасное место», — говорится в сообщении, которое приводит «Лента.ру».

В сообщении отмечается, что речь идет прежде всего о гражданах, которые внесли свой вклад в деятельность канадских властей, а также об уязвимых группах. В их числе канадские власти перечислили активисток, правозащитников, журналистов, религиозные меньшинства, представителей ЛГБТ-сообщества и членов семей переводчиков, которые ранее уже эмигрировали.