Сопротивление талибам возглавил лидер афганских таджиков

Нур принял участие в совещании бывших военных командиров Северного альянса, которое состоялось в городе Мазари-Шариф - административном центре северо-западной провинции Балх.

«Мы пришли к согласию о необходимости консолидации всех сил на защиту северных районов страны от врагов афганского народа», — заявил Нур, который является политическим лидером этнических таджиков.

По его словам, на севере Афганистана будут созданы несколько мобилизационных центров по записи добровольцев в ряды КНС. Поддержку ополченцам окажет армейский корпус «Шахин», которым командует бригадный генерал Забихулла Мохманд.

Телеканал отмечает, что в совещании в Мазари-Шарифе принял участие предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум - этнический узбек, который занимал пост вице-президента Афганистана в 2014-2020 годов.