Сопротивление талибам возглавил лидер афганских таджиков
Комитеты народного сопротивления (КНС), созданные для отпора наступления вооруженных формирований боевиков движения «Талибан», возглавил глава Исламского сообщества Афганистана Атто Мухаммади Нур, сообщает телеканал Al Alam.
Нур принял участие в совещании бывших военных командиров Северного альянса, которое состоялось в городе Мазари-Шариф - административном центре северо-западной провинции Балх.
«Мы пришли к согласию о необходимости консолидации всех сил на защиту северных районов страны от врагов афганского народа», — заявил Нур, который является политическим лидером этнических таджиков.
По его словам, на севере Афганистана будут созданы несколько мобилизационных центров по записи добровольцев в ряды КНС. Поддержку ополченцам окажет армейский корпус «Шахин», которым командует бригадный генерал Забихулла Мохманд.
Телеканал отмечает, что в совещании в Мазари-Шарифе принял участие предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум - этнический узбек, который занимал пост вице-президента Афганистана в 2014-2020 годов.