Посольство США в Кабуле начало уничтожать секретные документы

Руководство приказало сотрудникам посольства США в Кабуле начать уничтожать секретные документы на случай, если столицу Афганистана захватят боевики движения «Талибан». Об этом сообщают CNN и Bloomberg со ссылкой на сообщение, разосланное сотрудникам дипмиссии.

Персоналу посольства рекомендовали уничтожить конфиденциальные документы, а также предметы, «которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях», — предметы с флагом или гербом США, логотипом посольства или других американских ведомств, передает телеканал «Дождь».

Представитель Госдепа в разговоре с CNN подчеркнул, что уничтожение документов — стандартная процедура, чтобы минимизировать следы пребывания представителей США в стране.

Кроме того, администрация США рассматривает возможность перенести свое посольство с нынешнего места в аэропорт Кабула из соображений безопасности. Представитель Пентагона Джон Кирби сказал CNN, что в военном ведомстве не считают, что Кабул находится под непосредственной угрозой, однако предположил, что талибы постараются изолировать его в ближайшие дни.

На фоне наступления «Талибана» на афганскую столицу Норвегия и Дания решили закрыть свои представительства в Кабуле, а Германия — сократить численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума». О сокращении дипприсутствия ранее также сообщили США и Великобритания. Российская дипмиссия не готовится к эвакуации и не намерена закрываться.