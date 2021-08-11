Двое азербайджанских военных погибли в ДТП в Кельбаджаре
Накануне вечером в Кельбаджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли азербайджанские военнослужащие.
Как сообщает Минобороны Азербайджана, погибшие - лейтенант Гасанли Эльдар Мушвиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустастим оглу.
Проводится расследование. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.