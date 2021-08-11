Грузия во власти коронавируса: остановили общественный транспорт, отменили мероприятия

В Грузии с 14 августа ввели новые коронавирусные ограничения. До 4 сентября в стране не будет работать общественный транспорт. Запрет не распространяется на такси и пассажирские перевозки между городами.

Из-за ухудшения эпидситуации властями принято решение не проводить фестивали, концерты, спортивные состязания и другие массовые мероприятия. Закроют также детские развлекательные центры. Объекты питания будут работать до 23:00. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку, сообщает ТАСС.

По данным оперштаба Грузии, за минувшие сутки в стране выявлено 5 579 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных коронавирусом в Грузии с начала пандемии к утру субботы увеличилось до 477 264 человек.

От ковида умерли 50 пациентов (всего 6 371). Выздоровели 1 867 человек, их общее число выросло до 417 013.