Рекордное число россиян умерло от COVID за сутки
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 144 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
Третьи сутки подряд в России наблюдается рост летальных исходов от коронавируса. 12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа - 815, 14 августа - 819. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 169 683.
Поправились и выписаны 5 млн 867 пациентов, в том числе 19 550 пациентов за минувшие сутки.