Ученые: зеленые насаждения снижают уровень заражения COVID

Новое исследование, проводившееся в течение года и охватившее 3 109 округов США, показало, что люди, живущие рядом с зелеными насаждениями, с меньшей вероятностью заразятся коронавирусом. На эту работу американских ученых обратило внимание израильское издание «Детали».

Согласно исследованию, в городских районах вирус распространяется гораздо активнее, чем в зеленых зонах, что может быть связано с меньшей циркуляцией воздуха и меньшим количеством открытых пространств.

Самый низкий уровень заражения коронавирусом наблюдался в населенных пунктах, расположенных в лесной зоне, и он оставался таким на протяжении всего периода исследования. Однако в населенных пунктах, расположенных рядом с другими типами зеленых насаждений, уровень инфицирования колебался в разные периоды пандемии в течение года.