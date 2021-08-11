Учения ПВО Азербайджана в Нахчыване фото; видео
В частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, дислоцированных на передовой, проходят тактико-специальные учения.
Зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и навыки практической стрельбы, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, меняющаяся оперативная обстановка во время современного общевойскового боя требует от всего личного состава высокой маневренности зенитно-артиллерийских подразделений. С этой целью отрабатываются задачи по уничтожению в короткие сроки воздушных целей из артиллерийских установок и передислокации в сложных горных условиях. В ходе учений также проводятся практические стрельбы по наземным целям.