Апокалипсис не отменяется: еще один астероид грозит врезаться в Землю

С самого момента его открытия в 1999 году астрономы опасались, что однажды в роковой день Бенну может врезаться в нашу планету - по тогдашним оценкам ученых, вероятность того, что это произойдет в XXII веке, составляла 1 шанс к 2700.

По данным американского космического агентства NASA, у потенциально опасного астероида гораздо больше шансов столкнуться с Землей, чем считалось ранее. Размер космического объекта под названием Бенну составляет около 490 метров в диаметре, его орбита вокруг Солнца аналогична орбите нашей планеты.

Несколько лет назад NASA отправило к Бенну зонд OSIRIS-REx, который в настоящее время возвращается обратно на Землю с взятым образцом грунта астероида. Но важно еще и то, что измерения, сделанные во время пребывания зонда на поверхности небесного тела, улучшили понимание специалистами NASA его траектории. Правда, это не очень хорошие новости. Вероятность трагического инцидента, того, что он может произойти в любое время в том же XXII веке, увеличилась примерно на 35 процентов - до 1 к 1750.

И уже есть даже конкретная дата, когда Бенну, скорее всего, врежется в Землю - это 24 сентября 2182 года.

«Данные, полученные OSIRIS-Rex, дают нам гораздо более точную информацию, и потому мы можем проверить границы наших расчетных моделей и вычислить будущую траекторию Бенну с очень высокой степенью точности, вплоть до 2135 года», - сказал руководитель программы исследований Давид Фарноккиа из Центра изучения околоземных объектов NASA.

Так почему же тогда ученых беспокоит 2182 год? Это во многом зависит от очень трудноизмеримого явления, называемого эффектом Ярковского. Бенну, как и большинство астероидов, вращается - его «день» длится всего около 4,3 часа. По данным NASA, его сторона, обращенная к солнцу, нагревается, а затем, когда объект поворачивается, это накопленное тепло теряется, «что придает астероиду небольшой толчок».

«Такое воздействие на Бенну эквивалентно весу трех виноградин, постоянно действующих на астероид — оно крошечное, но все же значительное для определения вероятности будущего столкновения Бенну с нашей планетой в ближайшие десятилетия или столетия», - сказал старший научный сотрудник Стив Чесли, внесший свой немалый вклад в изучение этой проблемы.

Эти непредсказуемые гравитационные импульсы, возникающие на самом Бенну в сочетании с силами воздействия со стороны других космических факторов, включая солнечный ветер, межпланетную пыль, другие астероиды, затрудняют понимание того, что произойдет после 2135 года, когда ожидается, что он пройдет на расстоянии ближе, чем находится Луна от Земли.

В этом году NASA определило ряд так называемых «гравитационных замочных скважин», - мест в космосе, в которых условия будут как раз совпадающими с гравитационным полем Земли. Именно это может привести к столкновению Бенну с Землей.