А талибы штурмуют новые афганские провинции

"Тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх. Моджахеды Исламского эмирата начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города. По новой информации, противник понес потери, и моджахеды продвигаются вперед", - заявил он.

Также Муджахид утверждает, что боевики разрушили оборонительные линии города Шаран, столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. "В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения... Моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - заявил он.

Позже в "Талибане" заявили о взятии под контроль здания губернаторской администрации, полицейского участка и других госучреждений. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, солдаты которой. как утверждается, перешли на их сторону.

Также ночью около двух тысяч талибов пытались захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб, которая наряду с Балхом до сих пор не захвачены боевиками. Кроме того, талибы заявили о захвате радиостаниции в Кандагаре.