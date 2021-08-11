Мурад Самедов, собкор 14:05

Месяц назад Бюро М.С. haqqin.az рассказало о молодой женщине - любительнице так называемых паты, синтетических наркотиков. Дурманящее зелье настолько покорило ее сознание, что она уложила спать своего грудного ребенка на придорожном бордюре близ станции метро «Низами». И хорошо, наверное, что в таком людном месте, потому что прохожие не остались равнодушными к судьбе младенца, вмешались и сообщили о мамаше-наркоманке в полицию. Очевидцы засняли происходящее на видео, которое моментально облетело социальные сети, вызвав бурю возмущения интернет-сообщества. Но особенность азербайджанского сегмента соцсетей такова, что самая острая тема может вызвать в первый момент уйму откликов, но в последующие несколько дней окажется благополучно забытой.

Однако журналистская интуиция корреспондентов подсказала, что не так прост этот жуткий случай. Спустя три недели поисков и расследований Бюро М.С. haqqin.az готово представить на суд читателей историю нерадивой матери, которая для многих наверняка станет настоящим потрясением. Молодую наркоманку зовут Ровшана Керимова. У нее высшее образование, владеет пятью языками и в свои лучшие годы работала в одном из зарубежных посольств... Сразу после появления видео в соцсетях, ребенок, который спал не в колыбели, а на камнях уличного бордюра, был госпитализирован в Научно-исследовательский педиатрический институт имени К.Я.Фараджевой. К врачам он попал в тяжелом состоянии – его держат в инкубатор-кювезе для интенсивной терапии. Не бросили и его мать – она сейчас в одном из лечебных центров Баку. «Пока жизнь ребенка под угрозой. Это мальчик, которому всего месяц... Из-за голода и обезвоживания у него серьезный недостаток в весе. Благодаря усилиям врачей его состояние сейчас несколько стабилизировалось, младенец даже прибавил в весе 300-400 граммов. Однако что-то прогнозировать пока сложно. Лечение продолжается», - сообщили haqqin.az в клинике.

Как выяснилось, это не первый ребенок Керимовой. Старший малыш страдает аутизмом и находится на попечении бабушки. Начало жизненного пути у талантливой и настойчивой Ровшаны было таким, что многие завидовали – престижный вуз, престижная работа, удачное, на первый взгляд, замужество. Ровшана, как уже говорилось, работала в одном из иностранных посольств. Там она познакомилась с англичанином и вышла за него замуж. В этом браке и родился больной ребенок. Британец, как, наверное, подумали читатели, вовсе не собирался бросать жену, но предложил переехать с ним в Англию. Но она не захотела покидать родину. Брак распался, британец уехал, а Ровшана осталась в Баку. Ее знакомые, с которыми удалось поговорить корреспондентам haqqin.az, в один голос восхищались природной красотой женщины. Некоторое время Ровшана даже работала моделью в доме моды, участвовала в конкурсах красоты и, по непроверенной пока информации, снималась в клипах популярных азербайджанских певцов - Фаика Агаева и Самира Багирова. «О жизни после развода знаем только со слов самой Ровшаны. Вскоре после отъезда англичанина она познакомилась с очень богатым человеком, и у них была настоящая любовь. Но роскошная и беззаботная жизнь, разудалые тусовки в мире шоу-бизнеса сыграли с ней злую шутку. Под влиянием окружения девушка стала употреблять наркотики. Сначала это были дорогие средства, а когда деньги стали заканчиваться, она подсела на дешевую синтетику типа паты. Богатый возлюбленный Ровшаны делал все, чтобы вытащить ее из пучины дурмана, трижды помещал в дорогие клиники, но излечить подругу от пагубной страсти оказалось непросто. Каждый раз, когда бойфренд Ровшаны уезжал в деловые командировки, она срывалась и вновь пускалась во все тяжкие», - поведал один из ее знакомых.