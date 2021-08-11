Родители брошенного у метро новорожденного: богатый ловелас и сломленная жизнью красавица Ровшана наши подробности
Месяц назад Бюро М.С. haqqin.az рассказало о молодой женщине - любительнице так называемых паты, синтетических наркотиков. Дурманящее зелье настолько покорило ее сознание, что она уложила спать своего грудного ребенка на придорожном бордюре близ станции метро «Низами». И хорошо, наверное, что в таком людном месте, потому что прохожие не остались равнодушными к судьбе младенца, вмешались и сообщили о мамаше-наркоманке в полицию.
Очевидцы засняли происходящее на видео, которое моментально облетело социальные сети, вызвав бурю возмущения интернет-сообщества. Но особенность азербайджанского сегмента соцсетей такова, что самая острая тема может вызвать в первый момент уйму откликов, но в последующие несколько дней окажется благополучно забытой.
Однако журналистская интуиция корреспондентов подсказала, что не так прост этот жуткий случай. Спустя три недели поисков и расследований Бюро М.С. haqqin.az готово представить на суд читателей историю нерадивой матери, которая для многих наверняка станет настоящим потрясением. Молодую наркоманку зовут Ровшана Керимова. У нее высшее образование, владеет пятью языками и в свои лучшие годы работала в одном из зарубежных посольств...
Сразу после появления видео в соцсетях, ребенок, который спал не в колыбели, а на камнях уличного бордюра, был госпитализирован в Научно-исследовательский педиатрический институт имени К.Я.Фараджевой. К врачам он попал в тяжелом состоянии – его держат в инкубатор-кювезе для интенсивной терапии. Не бросили и его мать – она сейчас в одном из лечебных центров Баку.
«Пока жизнь ребенка под угрозой. Это мальчик, которому всего месяц... Из-за голода и обезвоживания у него серьезный недостаток в весе. Благодаря усилиям врачей его состояние сейчас несколько стабилизировалось, младенец даже прибавил в весе 300-400 граммов. Однако что-то прогнозировать пока сложно. Лечение продолжается», - сообщили haqqin.az в клинике.
Как выяснилось, это не первый ребенок Керимовой. Старший малыш страдает аутизмом и находится на попечении бабушки.
Начало жизненного пути у талантливой и настойчивой Ровшаны было таким, что многие завидовали – престижный вуз, престижная работа, удачное, на первый взгляд, замужество. Ровшана, как уже говорилось, работала в одном из иностранных посольств. Там она познакомилась с англичанином и вышла за него замуж. В этом браке и родился больной ребенок. Британец, как, наверное, подумали читатели, вовсе не собирался бросать жену, но предложил переехать с ним в Англию. Но она не захотела покидать родину. Брак распался, британец уехал, а Ровшана осталась в Баку.
Ее знакомые, с которыми удалось поговорить корреспондентам haqqin.az, в один голос восхищались природной красотой женщины. Некоторое время Ровшана даже работала моделью в доме моды, участвовала в конкурсах красоты и, по непроверенной пока информации, снималась в клипах популярных азербайджанских певцов - Фаика Агаева и Самира Багирова.
«О жизни после развода знаем только со слов самой Ровшаны. Вскоре после отъезда англичанина она познакомилась с очень богатым человеком, и у них была настоящая любовь. Но роскошная и беззаботная жизнь, разудалые тусовки в мире шоу-бизнеса сыграли с ней злую шутку. Под влиянием окружения девушка стала употреблять наркотики. Сначала это были дорогие средства, а когда деньги стали заканчиваться, она подсела на дешевую синтетику типа паты. Богатый возлюбленный Ровшаны делал все, чтобы вытащить ее из пучины дурмана, трижды помещал в дорогие клиники, но излечить подругу от пагубной страсти оказалось непросто. Каждый раз, когда бойфренд Ровшаны уезжал в деловые командировки, она срывалась и вновь пускалась во все тяжкие», - поведал один из ее знакомых.
Отец ребенка, которого недавно вся страна увидела на каменном бордюре у метро, явно непростой человек. Но Ровшана отказывалась назвать его имя и хоть что-то сказать о нем.
«Даже в сильном наркотическом угаре, на каком-то бессознательном уровне она понимала, что с ней происходит, и ни за что не хотела расставаться со своим малышом. Это очень красивая женщина, образованная, воспитанная женщина с сильным характером. Сломать ее смогли только наркотики. Все ее жалели и пытались помочь… Ровшана постоянно корила себя за то, что в свое время не переехала с мужем за границу, говорила, что тогда ее судьба сложилась бы иначе. Долгое время ее семья тоже пыталась вытащить ее из наркотического болота, но тщетно. Сейчас она хочет только одного – исцелиться от наркомании», - утверждает собеседник.
Стоит отметить, что дело Ровшаны Керимовой расследовалось и в Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры. Выяснилось, что женщина с младенцем давно попрошайничала на улицах Баку, вела беспорядочный образ жизни, не имела постоянного места жительства, и виной тому – исключительно наркотики.
Собранные следствием материалы уже направлены в Комиссию по делам и защите прав несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении Ровшаны Керимовой родительских прав и передачи ребенка в государственное детское учреждение…
Вместе с тем мать и ее малыш взяты под контроль Госкомитета по делам семьи, женщин и детей. После улучшения состояния мальчика он будет помещен в один из детских приютов.
Напомним, что несколько недель назад Бюро М.С. haqqin.az опубликовало большое журналистское расследование на тему метамфетаминовой эпидемии в Азербайджане. В статье среди прочего указывалось, что наркомания в Азербайджане стала стремительно распространяться среди женщин и перестала быть бичом лишь неблагополучных слоев населения. История Ровшаны Керимовой, увы, самое наглядное тому свидетельство…