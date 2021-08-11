Российский посол в Ереване выехал на границу с Турцией

Посол России в Армении Сергей Копыркин решил не терять времени даром и посвятить свой отпуск знакомству с достопримечательностями страны пребывания.

Как сообщает страница посольства России в Facebook, 12 августа посол со своей семьей посетил Армавирскую область, где они осмотрели церкви.

А заодно Копыркин посетил армавирский погранотряд ФСБ России в Армении, контрольно-пропускные пункты и позиции на армяно-турецкой границе. Дипломат встретился с российскими и армянскими пограничниками, ознакомился с выполняемыми ими задачами, с условиями несения совместной службы при охране армянской границы.