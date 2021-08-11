Агаджанян сфальсифицировал дело в Москве

Суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну, который был задержан в Москве по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-Сити".

Агаджанян обвиняется по ст. 299 "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", ст. 303 "Фальсификация доказательств" и ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, напоминает агентство.

По данным СК РФ, Агаджанян уволился с должности следователя Главного следственного управления СК России по Москве в феврале 2019 года, после чего занялся адвокатской деятельностью. Факт его противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России при расследовании изъятого из производства столичного подразделения ведомства уголовного дела о перестрелке в башне "Око" в центре "Москва-Сити", произошедшей в 2017 году. Предварительное следствие по этому делу проводил Агаджанян. В СК полагают, что в ходе расследования он сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли фигурантов дела в совершенном преступлении. Кроме того, он незаконно привлек к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено.

Перестрелка в башне "Око" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек.