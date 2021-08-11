14 августа примерно в 08:00 в прокуратуру Билясуварского района поступила информация о том, что в центральную районную больницу привезли тело Закира Гаджиева (имя условное), 2020 года рождения.

Как сообщили в районной прокуратуре, в результате проведенного разбирательства выяснилось, что мать ребенка, Рейхан Гаджиева (имя условное), 1991 года рождения, в этот день примерно в 07:00 с целью самоубийства бросилась вместе с ребенком в канал, протекающий через деревню Исметли. В результате малолетний З.Гаджиев, захлебнувшись, утонул, а Р.Гаджиева была спасена жителями деревни.

По факту в Билясуварской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение себя до самоубийства) УК Азербайджана. Женщина задержана в качестве подозреваемой и привлечена к следствию. Проводится расследование.