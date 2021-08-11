Пожар в горах Габалы потушили

В Габалинском районе ликвидирован пожар в горной местности со сложным рельефом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, благодаря принятым мерам сегодня в 14:00 пожар был полностью потушен. В результате пожара, по предварительным данным, сгорели кустарники и частично деревья на площади около 150 гектаров. Несмотря на сложность рельефа и постоянное усиление ветра в этом районе, в результате профессиональной и скоординированной деятельности пожарных удалось предотвратить распространение огня и его перемещение в густую лесистую местность.

Отметим, что к тушению огня были привлечены Государственная служба пожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны и соответствующие силы Северо-западного регионального центра, а также два вертолета авиационного отряда. В ликвидации пожара также приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и жители села.