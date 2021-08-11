Смертоносные наводнения в Турции: уже 44 погибших

Не менее 44 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 36 человек в Кастамону, семь человек в Синопе и один человек в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения.