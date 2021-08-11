Коронавирусный хаос в Иране: власти вводят жесткий карантин

В Иране на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) на шесть дней закрываются предприятия, не представляющие стратегической значимости для страны. Об этом объявил пресс-секретарь Национального совета Ирана по борьбе с коронавирусом Али Реза Раиси, передает Anadolu.

«На фоне резкого прироста COVID-19 с 16 по 21 августа в Иране объявлены нерабочими днями», - сказал Раиси. По его словам, запрет на междугородние поездки действует с полудня воскресенья, 15 августа, и продлится до субботы, 21 августа.

Раиси также отметил, что на протяжении недели будут закрыты торговые центры, госучреждения и банки. Исключение составляют лишь предприятия и структуры, жизненно важные для страны.

Накануне в ИРИ из-за коронавирусной инфекции погибли 527 человек. Общее число летальных исходов в Исламской Республике возросло до 96 742. За минувшие сутки в стране выявлено 39 119 случаев заражения COVID-19. Общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 4 359 385.