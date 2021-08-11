Мощнейшая армия в мире проиграла безграмотным пастухам наш обзор
Во время пятничной передачи «Такер Карлсон сегодня вечером» (Tucker Carlson Tonight) на канале Fox News бывший «морской котик», ветеран и основатель частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс (Erik Prince) заявил, что именно «провальное руководство недоделанных политиков» в Вашингтоне стало причиной неминуемой победы талибов в Афганистане. Об этом пишет новостной и аналитический сайт The Daily Caller.
«Налогоплательщики сделали свое дело. Один Бог знает, сколько денег мы потратили. И рядовые солдаты выполнили свой долг, - сказал Принс ведущему Fox News и соучредителю Daily Caller Такеру Карлсону. - Мне действительно грустно за ветеранов... Мы потеряли 60 тысяч ветеранов в результате самоубийств в глобальной войне с террором - это больше, чем мы потеряли во Вьетнаме - из-за отчаяния, от понимания, насколько провально все было сделано».
(По статистике Министерства по делам ветеранов США, каждый день около 20 американских ветеранов совершают самоубийство - C.Ш.)
Принс обвинил «элиту национальной безопасности в Вашингтоне» в том, что она превратила «блестящую победу» вооруженных сил США в «провальное мероприятие по построению нации». Он утверждает, что эта элита не понимает, что Афганистан не является централизованным государством и не может быть объединен или контролироваться из Кабула.
«Самая дорогая армия в мире воспроизвела себя в Афганистане, обладая большим количеством дорогостоящих возможностей, и мы проиграли вооружению, разработанному в 1940-х годах, которое в основном использовали неграмотные пастухи... Если в Вашингтоне есть хоть какое-то чувство стыда, очень много людей должны будут подать в отставку, а если нет, то их следует уволить».
Принс утверждает, что лица, принимающие решения в вашингтонских офисах, не теряли «конечности, жизни и браки» в результате боевых действий. «Будь то администрация Трампа, администрация Байдена или администрация Обамы - одни и те же придурки, дающие действительно плохие советы на уровне национальной безопасности».
Принс пришел к выводу, что войну «профукали недоделанные политики в Вашингтоне, и это отвратительно».
В материале отмечается, что администрация Байдена настаивает на том, что Афганистан может защитить себя от талибов без помощи США. «В конечном счете силы обороны Афганистана имеют оборудование, численность и подготовку, чтобы дать отпор, - заявила 11 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для прессы в Белом доме. - У них есть все, что им нужно. Им нужно определить, есть ли у них политическая воля к сопротивлению и есть ли у них возможность объединиться... как лидеры, чтобы дать отпор...»
По последней информации, Талибан продвигается к Кабулу и уже захватил 11 столиц провинций - только пять пали со среды, и, по состоянию на четверг, они контролировали две трети Афганистана. США направляют 3000 военнослужащих для помощи в эвакуации американцев, все еще работающих в столице Афганистана Кабуле.
Со своей стороны отметим, что столь поспешный вывод американских войск из Афганистана и сопутствующее ему победное шествие по этой стране талибов может оказать весьма пагубное влияние на авторитет Соединенных Штатов во всем мире. Мир снова вступает в эпоху хаотичных международных отношений, регулируемых не международно-правовыми нормами, а сиюминутными интересами, выраженными в секретных пактах и соглашениях.
Мировые эксперты не исключают, что в ходе встречи Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года были достигнуты закулисные договоренности о новом переделе мира, в связи с чем эту встречу уже прозвали «новой Ялтой». И судя по всему, первой жертвой стал многострадальный народ Афганистана. Что будет дальше, покажет время. И время сегодня играет не в пользу США.