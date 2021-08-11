Общественность Баку ознакомили с новинками профобразования фото
В Бакинском государственном центре профессионального образования по промышленности и инновациям состоялся медиатур для депутатов, представителей общественности и СМИ.
Выступая на мероприятии, советник министра образования Эльнур Насибов отметил, что одним из основных приоритетов в сфере высшего образования в соответствии с указанными главой государства направлениями является внедрение новых профессий, востребованных на рынке труда, и прекращение преподавания устаревших специальностей.
Еще одной важной задачей является расширение охвата профобразования посредством краткосрочных курсов для подготовки специализированных кадров. С начала нового учебного года планируется расширение проведения краткосрочных курсов как дистанционно, так и очно.
В свою очередь, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Валех Мирзалиев рассказал о проводимых в сфере профессионального образования реформах. Он подробно проинформировал о нововведениях и общих правилах приема студентов в профессиональные учебные заведения на новый учебный год. Было отмечено, что набор студентов на 2021-2022 учебный год осуществляется в 66 профессиональных учебных заведениях по 120 специальностям в целом на 21 260 мест, а план приема увеличен на 9,6 процента по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует интерес к профобразованию в стране. Прием студентов в учреждения профессионального образования на 2021-2022 учебный год начался 10 августа. Желающим получить профобразование необходимо зарегистрироваться на portal.edu.az до 20 августа. Процесс приема открыт для выпускников общего или полного среднего образования.
Также было отмечено, что впервые в этом году в 7 профцентрах в 5 регионах страны будет обеспечено высшее профессиональное техническое образование по 15 специальностям, для которых выделено 840 бюджетных мест. Данная степень образования дает знания не только в сфере технического образования, но и управленческие навыки. Выпускники этих специальностей получат степень суббакалавра, что поможет продолжить обучение на степени бакалавра по данным специальностям.
Отвечая на вопрос о спросе на рынке труда, В.Мирзалиев подчеркнул, что на сегодняшний день больше всего спросом пользуются именно технические специальности, поэтому на эти специальности делается наибольший акцент.
Также, по словам директора Госагентства, центры профобразования постепенно приобретают статус юридического лица публичного права, что поможет им развивать свою материально-техническую базу, повышать доходы и более тесно сотрудничать с частным и госсектором. Как пример он привел Бакинский госцентр профессионального образования по промышленности и инновациям, где и проходил медиатур.
Далее участники медиатура ознакомились с созданными в центре условиями, цехами и материально-технической базой, отвечающими современным стандартам. Была представлена подробная информация о центре.
Отметим, что данное учебное заведение было создано на основе соглашения, подписанного между Министерством образования и компаний «KT Консорциум» Республики Корея. Вначале совместно с корейскими специалистами был проведен детальный анализ рынка труда Азербайджана и только после этого было выявлено восемь направлений обучения - механика, электроника, электротехника, промышленно-монтажные работы, строительство, ИKT-сфера, автослесарство и автоматизация, по которым на сегодняшний день готовятся конкурентоспособные специалисты международного класса. С 2021-2022 учебного года студенты центра смогут обучаться разным специальностям по 11 направлениям как технического, так и высшего профессионального образования. Все представленное в Центре современное техническое оборудование привезено из Кореи. Во время его установки корейские специалисты проводили тренинги для местных преподавателей. Также преподаватели центра прошли специальное обучение в самой Корее.
Одним из преимуществ центра является то, что его выпускники получают возможность работать в крупных компаниях, так как центр имеет соглашения с более чем 50 местными и зарубежными компаниями. Тесное сотрудничество с работодателями позволяет адаптировать учебную программу под современные стандарты и запросы рынка. Поэтому отличительной особенностью данного центра является то, что 80% обучения занимает практика, а 20% - теория.
Центр уже имеет соглашения с Сумгаитским технологическим парком, а также компаниями SUEZ Groupe, Cahan Motors (Opel), Tech Academy, Baku Roofing Company, EduMedia, Optimal Electronics, Azedunet, Helind, Mars Academy, Turox Aero Technologies, Huawei и пятью крупными японскими автокорпорациями, такими как Toyota, Mazda, Mitsubishi, Honda и Subaru и т.д.
Медиатур проходил в форме активной дискуссии, были даны ответы на многочисленные вопросы, интересующие гостей, которые, в свою очередь, делились опытом и мнениями о текущей ситуации на рынке труда и в сфере профессионального образования.