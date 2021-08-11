16:10

В Бакинском государственном центре профессионального образования по промышленности и инновациям состоялся медиатур для депутатов, представителей общественности и СМИ.

Выступая на мероприятии, советник министра образования Эльнур Насибов отметил, что одним из основных приоритетов в сфере высшего образования в соответствии с указанными главой государства направлениями является внедрение новых профессий, востребованных на рынке труда, и прекращение преподавания устаревших специальностей.

Еще одной важной задачей является расширение охвата профобразования посредством краткосрочных курсов для подготовки специализированных кадров. С начала нового учебного года планируется расширение проведения краткосрочных курсов как дистанционно, так и очно. В свою очередь, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Валех Мирзалиев рассказал о проводимых в сфере профессионального образования реформах. Он подробно проинформировал о нововведениях и общих правилах приема студентов в профессиональные учебные заведения на новый учебный год. Было отмечено, что набор студентов на 2021-2022 учебный год осуществляется в 66 профессиональных учебных заведениях по 120 специальностям в целом на 21 260 мест, а план приема увеличен на 9,6 процента по сравнению с прошлым годом, что демонстрирует интерес к профобразованию в стране. Прием студентов в учреждения профессионального образования на 2021-2022 учебный год начался 10 августа. Желающим получить профобразование необходимо зарегистрироваться на portal.edu.az до 20 августа. Процесс приема открыт для выпускников общего или полного среднего образования.

Также было отмечено, что впервые в этом году в 7 профцентрах в 5 регионах страны будет обеспечено высшее профессиональное техническое образование по 15 специальностям, для которых выделено 840 бюджетных мест. Данная степень образования дает знания не только в сфере технического образования, но и управленческие навыки. Выпускники этих специальностей получат степень суббакалавра, что поможет продолжить обучение на степени бакалавра по данным специальностям. Отвечая на вопрос о спросе на рынке труда, В.Мирзалиев подчеркнул, что на сегодняшний день больше всего спросом пользуются именно технические специальности, поэтому на эти специальности делается наибольший акцент. Также, по словам директора Госагентства, центры профобразования постепенно приобретают статус юридического лица публичного права, что поможет им развивать свою материально-техническую базу, повышать доходы и более тесно сотрудничать с частным и госсектором. Как пример он привел Бакинский госцентр профессионального образования по промышленности и инновациям, где и проходил медиатур. Далее участники медиатура ознакомились с созданными в центре условиями, цехами и материально-технической базой, отвечающими современным стандартам. Была представлена подробная информация о центре.