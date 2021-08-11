Создается герб Агдама: спецпредставительство обратилось к азербайджанцам

Как передает АзерТАдж, в обращении, адресованном как к гражданам страны, так и азербайджанцам всего мира, говорится, что в рамках мер, осуществляемых с целью восстановления освобожденной части Агдамского района, важное значение имеет подготовка герба города Агдам. В этой связи спецпредставительство призывает соотечественников оказать ему поддержку, а именно граждане Азербайджана и азербайджанцы мира могут направлять предлагаемые ими проекты герба города до 15 сентября 2021 года на электронный адрес [email protected]

При этом изложены следующие требования, связанные с разработкой герба:

1. Изображение герба должно отображать, что Агдам относится к Карабаху, являющемуся неотъемлемой частью Азербайджана, далекое прошлое города и района, недавние (современные) исторические события, его культурную особенность. Герб должен соответствовать требованиям геральдики.

2. Эскиз должен быть направлен в соответствии со следующими требованиями: a) эскиз должен быть в файле Microsoft Word (.docx или .doc); b) все элементы герба – общая форма, символические знаки и символы, цвета в том же самом файле Microsoft Word (.docx или .doc) письменно должны быть описаны и разъяснены; c) в том же файле должны быть указаны имя, фамилия и контактный номер автора эскиза.

3. При отправке электронного письма в графе «тема» необходимо указать «Ağdam gerb eskizi» («Эскиз герба Агдама»).