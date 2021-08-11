В Турции разбился российский пожарный самолет: все погибли обновлено

Комиссия Минобороны России направлена на место крушения самолета-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Только что РИА Новости сообщило, что выживших в аварии нет.

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В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщило Anadolu.

Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на Главное правление лесного хозяйства, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Судьба семи членов экипажа неизвестна.

Самолет был арендован у России правлением лесного хозяйства.