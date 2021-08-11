Военные Российского миротворческого контингента, временно размещенного на азербайджанских территориях в Карабах е, провели курс «молодого бойца» с основами выживания в горах для детей со всех районов Нагорного Карабах а. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Правда, что подразумевается под выражением «со всех районов Нагорного Карабаха», в сообщении не уточняется.

В «практических занятиях», которые прошли на базе спортивно-туристического лагеря в Ходжавендском (Мардакертском) районе, приняли участие дети от 13 до 18 лет.

В сообщении говорится, что российские миротворцы рассказали о своей миссии в Карабахе, объяснили детям об опасности, которую могут принести игры на непроверенной саперами территории, а также о способах оказания первой медицинской помощи.