Российские миротворцы учат армянских мальчиков перевязывать раны фото
Военные Российского миротворческого контингента, временно размещенного на азербайджанских территориях в Карабахе, провели курс «молодого бойца» с основами выживания в горах для детей со всех районов Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Правда, что подразумевается под выражением «со всех районов Нагорного Карабаха», в сообщении не уточняется.
В «практических занятиях», которые прошли на базе спортивно-туристического лагеря в Ходжавендском (Мардакертском) районе, приняли участие дети от 13 до 18 лет.
В сообщении говорится, что российские миротворцы рассказали о своей миссии в Карабахе, объяснили детям об опасности, которую могут принести игры на непроверенной саперами территории, а также о способах оказания первой медицинской помощи.
Методы оказания первой помощи были продемонстрированы детям военным медиком, который показал способы и методы оказания первой медицинской помощи, как правильно останавливать кровотечение, накладывать шину и в каких ситуациях нельзя перемещать пострадавшего.
Завершился курс «молодого бойца» состязаниями среди детей.