Акар инспектирует турецко-иранскую границу
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл с инспекцией в приграничную с Ираном восточную провинцию Ван, сообщает Anadolu.
Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба ВС Яшар Гюлер и командующий сухопутными силами Муса Авсевер. В аэропорту в Ване министра встречали губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез, командующий 2-й армией генерал Метин Гюрак и др.
Хулуси Акар облетел на вертолете часть линии госграницы, а затем приземлился в районе наблюдательного пункта Коджачукур-тепе, расположенного на высоте 2618 м над уровнем моря. Турецкие военнослужащие проинформировали главу ведомства о текущей ситуации, заверив, что не допустят проникновения в страну нарушителей, будь то террористы или нелегальные мигранты.
Министр посетил также район военной базы Хангедик.
Инспекция военных частей в приграничной зоне продолжается.