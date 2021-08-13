Спецпредставитель президента рассказал, каким станет Агдам
Агдам станет четвертым крупнейшим городом Азербайджана, сказал специальный представитель президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, Эмин Гусейнов, передает Trend.
Гусейнов отметил, что в Агдаме начаты масштабные восстановительные работы: "Генеральный план в связи с этими работами уже утвержден и представлен главой государства общественности. В настоящее время реализация этого плана осуществляется в системном порядке в рамках деятельности специально созданного Координационного штаба. В результате всей этой работы как вынужденные переселенцы из Агдама, так и другие граждане Азербайджана, которые хотят жить в Агдаме, скоро получат эту возможность, учитывая, что город станет четвертым крупнейшим в стране. В связи с этим ведется определенная работа. ...Скоро будут организованы поездки "Наш путь в Агдам"... Мы хотим, чтобы наши граждане ознакомились с нынешней ситуацией, увидели, до какого состояния оккупанты довели наши родные края, а также ознакомились с восстановительными работами, посетили мечети и исторические места. Этот процесс будет запущен после того, как в городе будет создана базовая инфраструктура и полностью обеспечена безопасность".