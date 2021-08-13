Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:51

Южный Кавказ захлестывает очередная, по счету вроде бы уже пятая волна пандемии… В Грузии, где несмотря на рост заболеваемости туристический сезон в самом разгаре, а вакцинация только-только набирает обороты, число инфицированных превышает 5000 в сутки. В Азербайджане показатели скромнее - в среднем 2 тысячи случаев в день, да еще с учетом двукратного преимущества в населении. Армения пока держится в сторонке, но ввиду сходства образа жизни во всех трех странах это затишье вряд ли будет слишком долгим. Несмотря на то, что вирус атакует по новой и штамм «дельта», в отличие от классического «уханьского», представляет серьезную опасность не только для стариков, но и для вполне молодых, полных сил и даже спортивных парней и девушек, наши люди больше не хотят мириться с ограничениями.

В Азербайджане и Грузии полюбили лотерею, в которой можно потерять жизнь Не сказать, что не осознают реальной опасности болезни или не боятся ее – все всё понимают и, конечно, боятся, но стремление наперекор пандемии вернуть себе нормальную человеческую жизнь сильнее страха. В конце концов на 100 больных в среднем умирают всего один-два человека - лотерея, в которой каждый надеется не участвовать… Главным источником распространения заразы в настоящее время является свободный образ жизни наших сограждан – туризм, общественный транспорт, улица, где все ходят, не соблюдая никаких предосторожностей, рестораны, праздники, дни рождения. И если все эти элементы массового заражения можно считать оружием в руках вирусах, то роль тяжелой артиллерии, в своем роде установок залпового огня «Град», бьющих по значительным площадям, играют свадьбы. Не проходит и недели без того, чтобы правоохранительные органы в наших городах не выявили и не оштрафовали очередное многолюдное свадебное гулянье. Но все бесполезно – всегда находятся молодожены, готовые рискнуть своим, а главное, чужим здоровьем. Всякая и всяческая суета с библейских времен является едва ли не основной частью нашей жизни. Одержимость глупыми и несущественными мелочами, такими как престиж, уважение со стороны общества, желание ни от кого не отстать, быть не хуже других… А ведь жизнь – дорогая штука, и потерять ее всегда обидно. В какой-то мере оправданно и не так горько, если сложить голову за великие ценности. За идеалы, за родину, во имя спасения планеты от летящего на нее астероида. И совсем другое дело – отдать концы под аппаратом искусственного дыхания только ради того, чтобы один раз средне повеселиться… Ох уж эти свадьбы… Ни в одной части света им не придают столь непреходящего значения и сногсшибательного масштаба, как в бывшем СССР. А на постсоветском пространстве это исключительно внутрисемейное событие нигде не ставят так высоко, как на Кавказе и в Центральной Азии. Ради безудержного свадебного празднества люди продают движимое и недвижимое имущество, влезают в долги, берут кредиты, идут на всяческие ухищрения, лишь бы не ударить в грязь лицом и закатить пир горой - чтоб не хуже, чем у остальных. Эта одержимость свадьбами длится еще с советских времен. К примеру, во времена моего детства в Грузии свадьба на 200 человек считалась бедной и неподобающей для «приличной семьи». В среднем нормой было пиршество на 300-400 человек.

В те далекие времена ресторанный бизнес не был так развит, как сейчас, и провести свадьбу в ресторане могли позволить себе исключительно горожане, причем очень богатые. Так что в большинстве случаев для свадебного пира строили специальный брезентовый каркас, который назывался «шефа»… Сколько раз мне приходилось наблюдать во дворе своего дома долгий, мучительный и дорогостоящий процесс возведения такой шефы и сколько раз я сам себе задавал вопрос: «И охота им столько возиться, чтоб один день слегка покутить?». Нет, понятно, конечно, что семья – ячейка обществ и все такое, но стоит ли оно того? Шефа на 300-400 человек – это так, средней руки свадьба. Бывали и более крутые варианты. Моя троюродная сестра выходила замуж, и так уж ей повезло, что будущий свёкор был главным бухгалтером чайсовхоза... Понятно, что тремя сотнями гостей дело не ограничилось – специально для празднества во дворе дома счастливого жениха был построен двухэтажный деревянный каркас, покрытый, как полагается, брезентом… Масштабы и размах гулянья были соответствующие - 1000 приглашенных, а на столе, как говорили тогда, разве что птичьего молока не было…. Зато были пачка красного «Мальборо» (показатель предела благосостояния в те времена) и коробка импортного шоколада на каждые четыре человека. Брак продлился недолго – молодые разбежались кто куда через три года, а от двухэтажной шефы остались только воспоминания. Но зато какие!.. Свадьбы стали в своем роде состязанием между семьями: если один сосед собрал 300 человек, то мы закатим стол на 400. Пусть смотрят и завидуют! В результате сугубо личный, семейный праздник превратился в грандиозную демонстрацию финансового состояния и положения в обществе. Вирус – и свадьба и на свадьбе С тех пор прошло немало лет, и молодые стали смотреть на жизнь более практично – никому не нужны свадьбы на 1000 или хотя бы 500 человек. К чему, мол, эти излишества, вполне достаточно 200 гостей… Беда лишь в том, что сегодня застолье даже на 200 человек – идеальный рассадник любого вируса… Расслабленные, подвыпившие люди в пылу веселья напрочь забывают о любых ограничениях. Дистанция, маски, дезинфекция рук – кто про это помнит, когда разудалая суматоха вокруг?! Такая уж особенность у нас, советских, – от праздников, выпивки, гулянки и массового обжорства отказаться сложнее всего. Почему, с какой стати именно на этом, проклятом всем богами пространстве зависимость от массовых пиршеств – так сильна? Ради такой суеты, как дни рождения, юбилеи, ну и, конечно же, свадьбы целые страны и нации ставят свою жизнь и безопасность под удар.