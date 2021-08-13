Президент Афганистана подумывает об отставке?

Президент Афганистана Ашраф Гани обдумывает свою отставку, велика вероятность того, что он вскоре покинет страну. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на источники.

"Президент все еще думает над этим, и есть вероятность, что он уйдет", - приводит телеканал слова источника.

По информации, президент Гани обдумывает возможность уйти в рамках плана по прекращению огня, который правительство пытается предложить талибам.

Ранее в пятницу ряд мировых СМИ сообщили, что Гани в ближайшее время обратится к нации и покинет Афганистан. Однако Гани, который выступил в субботу с обращением к соотечественникам, пока не заявил ничего о своей отставке. Тем не менее источники News18 полагают, что афганский президент все же может уехать в "третью страну" вместе с членами своей семьи.