Возле Офиса президента Украины во время организованной "Национальным корпусом" акции протеста произошли столкновения, из-за которых пострадали семь правоохранителей. Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко.

По его словам, участники акции протеста на Банковой не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов перед допуском к ОП и "спровоцировали столкновения с силами правопорядка". Шевченко добавил, что полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в частности спецсредства, передает УНИАН.

"В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная. МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок и протестовать мирно", — подчеркнул Шевченко.

Как сообщает "Радио Свобода", активисты принесли шины и жгли файеры, а полиция применила слезоточивый газ.

Затем "Национальный корпус" пришел под дом, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском парке, и забросал двор многоэтажки дымовыми шашками. Как сообщают украинские СМИ, несколько файеров попало в правоохранителей.