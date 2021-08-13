В США назвали трагические ошибки Байдена в Афганистане

Неумелая организация вывода американских войск из Афганистана, а также недооценка скорости, с которой движение «Талибан» захватывает новые территории, стали двумя главными ошибками президента США Джо Байдена в регионе. Об этом пишет обозреватель Politico Алекс Уорд.

По его мнению, решение о выводе войск после 20 лет войны было абсолютно оправданным, однако администрация Байдена из-за недальновидности допустила «настоящую катастрофу» — около трех тысяч военных пришлось направить в Кабул для эвакуации сотрудников посольства.

«Все стало настолько плохо, что посол США в ООН Залмай Хализад умолял «Талибан» не атаковать посольство в случае нападения боевиков на столицу», — пишет Уорд, который также считает, что поручение сотрудникам посольства избавиться от конфиденциальных документов говорит о том, что «дела идут не очень хорошо», передает Лента.ру.

Уорд подчеркнул, что США предвидели захват Афганистана талибами, однако не могли представить, что боевики пронесутся по стране с такой скоростью.

Как сообщалось ранее, сотрудникам посольства США в Кабуле поручили уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств. Источники в дипкорпусе отмечают, что в разведке допускают изоляцию Кабула талибами в течение ближайших трех-семи дней.