Резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 508 новых случаев заражения коронавирусом, 610 человек выздоровели, 13 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 365 009 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 338 279 человек благополучно прошли лечение, 5 138 пациентов клиник скончались. Лечение 21 592 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.