Будет жарко

В воскресенье, 15 августа, в Баку и на Апшероне в течение дня ожидается северо-восточный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 25-27 градусов выше нуля, днем 33-37, в Баку ночью 25-27, днем 35-37 градусов тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 30-35%.

На пляжах Апшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29 градусов тепла.

В районах республики день пройдет в целом без осадков, однако днем в некоторых северных и западных областях возможны грозы и дожди, может выпасть град. Ветер восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, днем 35-40, в горных районах ночью будет 15-20, днем - 25-30 градусов выше нуля.

На Апшеронском полуострове прогнозируется умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.