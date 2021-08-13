Конфликт между «Нефтчи», его лучшим бомбардиром и турецким клубом

Футбольный клуб «Нефтчи» выступил с заявлением относительно ситуации с лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана прошедшего сезона Намиком Алескеровым. Нападающий «Нефтчи» перешел в турецкий «Бурсаспор», о чем турки уже официально объявили.

«Считаем, что футболист без каких-либо оснований в одностороннем порядке аннулировал контракт с «Нефтчи», - говорится в заявлении. – В связи с чем «Нефтчи» начнет юридические процедуры в отношении игрока и турецкого клуба».

Напомним, Намик Алескеров сыграл важную роль в том, что «Нефтчи» удалось пройти в Лиге чемпионов тбилисское «Динамо». Он отличился и в выездной игре, и в домашней. Здорово играл Намик и в первом матче против греческого «Олимпиакоса», но в первом тайме получил серьезную травму и выбыл из строя.