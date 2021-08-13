Чавушоглу по-русски соболезнует России и Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением российского пожарного самолета Бе-200 в Турции, экипаж которого погиб.
«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» – написал министр на русском языке в своем Twitter.
Минобороны РФ ранее подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200.
С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 14, 2021