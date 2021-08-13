Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в России

Природные бедствия, которые произошли в некоторых российских регионах, носят беспрецедентный характер. Об этом в ходе совещания в формате видеоконференции, темой которого стала ликвидация паводков и лесных пожаров, заявил президент России Владимир Путин, передает РБК.

«Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», — заявил президент РФ.

В ходе совещания Путин обратил особенное внимание на ситуации с пожарами в Якутии и с паводками в Краснодарском крае и Крыму.

Говоря о ситуации с паводками на юге РФ, глава российского государства отметил, что наиболее пострадали Крым и Кубань, и что главной задачей является сохранить жизни и здоровье людей, а также их имущество.