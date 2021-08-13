В Швеции благодарят Горбачева за развал СССР

Газета отмечает, что реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение Союза как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе.

Решения, принятые Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet, передает РИА Новости.

«Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем», — пояснили авторы издания.

В статье Svenska Dagbladet подчеркивается, что Горбачев был «по праву удостоен» Нобелевской премии мира в 1990 году. Оценивая результаты политики гласности и перестройки, шведские журналисты, заключили, что инициативы «оказались запоздалыми и даже ухудшили изначальное положение Советского Союза».

По их словам, перестройка лишь предопределила экономический кризис страны, увеличив инфляцию и дефицит продуктов питания. А свобода слова подтолкнула жителей СССР к точке, в которой они начали подвергать сомнению саму политическую систему.

При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе.