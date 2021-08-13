В Швеции благодарят Горбачева за развал СССР
Решения, принятые Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet, передает РИА Новости.
Газета отмечает, что реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение Союза как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе.
«Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем», — пояснили авторы издания.
В статье Svenska Dagbladet подчеркивается, что Горбачев был «по праву удостоен» Нобелевской премии мира в 1990 году. Оценивая результаты политики гласности и перестройки, шведские журналисты, заключили, что инициативы «оказались запоздалыми и даже ухудшили изначальное положение Советского Союза».
По их словам, перестройка лишь предопределила экономический кризис страны, увеличив инфляцию и дефицит продуктов питания. А свобода слова подтолкнула жителей СССР к точке, в которой они начали подвергать сомнению саму политическую систему.
При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе.