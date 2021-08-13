Афганская сводка: как талибы захватывают провинции

За несколько недель боевики движения "Талибан" установили контроль над ключевыми провинциями Афганистана.

Sputnik сообщает, что 6 августа боевики вошли в город Зарандж провинции Нимроз, 7 августа заняли город Шиберган территории Джаузджана, на следующий день под контроль талибов перешли Кундуз, Сари-Пуль и Тахар. 9 августа пал центр провинции Саманган, с 10-го - они контролируют Фарах, Баглан и Бадахшан. Позже талибам сдались Газни, Герат, Кандагар, Бадгис, Гильменд, провинция Гор, Забуль Урузган.

В субботу вооруженные формирования движения объявили о начале наступательной операции на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх. Сегодня же, 14 августа, поступило официальное подтверждение взятия талибами Асадабада и центра провинции Пактика.

Между тем Tolo News сообщает, что власти Афганистана подтвердили, что боевики «Талибан» за прошедшие девять дней увеличили число захваченных ими административных центров в стране до 21.

А президент страны Ашраф Гани заявил, что Кабул ведет консультации с международными партнерами в связи с ситуацией в стране. Глава Афганистана сказал, что считает возможным скорое достижение прекращения огня в стране.